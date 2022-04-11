На Росії є три рівні терористичної загрози. "Жовтий рівень" – це другий з трьох. Саме його й оголосили у чотирьох російських областях. Він передбачає встановлення пунктів спостереження з військовими та поліцією, а в населених пунктах – посилене патрулювання.

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Першим це зробили у Курській області, яка межує із Сумщиною. Він почав діяти ще з 11 квітня. А причиною назвали "можливі провокації українських націоналістів".

Далі "жовтий рівень терористичної загрози" оголосили в Брянській області. Вона теж прилягає до України з півночі. Там його оголосили на 15 діб.

У Воронежській області вирішили запроваджувати "жовтий рівень" не на всю область, а лише на два райони, які межують з Україною.

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У Бєлгородській області теж побоюються терористичної атаки. Та окрім "жовтого рівня небезпеки", там вирішили заборонити петарди, феєрверки та салюти на два тижні.