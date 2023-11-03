Как Россия зарабатывает на "партнерах": аналитики InformNapalm разоблачили схемы завышения цен

Аналитики InformNapalm вместе с коллегами из Militant Intelligence продолжают анализировать документы в рамках операции #OpsHackRussiasDay (OHRD). На этот раз они обнародовали информацию о том, как Россия обманывает своих так называемых "партнеров".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Читайте также Россия изготавливает оружие для убийства украинцев при участии Австрии, – расследование Dallas

Как Россия устанавливает цены для "партнеров"?

В центре внимания оказалась компания "Вертолеты России". Документы свидетельствуют о том, что Россия устанавливает разные цены на идентичные изделия в зависимости от страны-партнера.

Так, в контракте ADD_7-Contract 0025 v.8.docx указано: "ПС-28.3300.000-01 – 3 100 USD за единицу".

В то же время в файле 10 Проект ДС № 10 с доп. расходами.docx за то же изделие, того же года и серии указана цена 4 915 USD.

Разница составляет более 60%, и, как подтверждает протокол "Протокол совещания КумАПП 03.11.2023", это сознательное решение.

По одной и той же позиции ведется раздельный расчет с Египтом и Индией,

– отмечается в документе.

Аналогичная ситуация оказалась и в других документах. В частности, в файле АО.docx для Индии цена на РН-53.0000.000 составляет 3 800 USD, тогда как в файле "Перевод документа 2.docx" для Азербайджана – 4 100 USD.

По словам аналитиков, манипуляции касаются и логистики. В файле "Вопрос о базе вторичный_1 (3).docx" прямо указано, что "это позволяет заложить 7 – 12% в зависимости от "контрагента".

Другими словами – "кому что прилепится, тот то и платит". Нет стандартов, но есть мошенники,

– добавили в InformNapalm.

В другом протоколе суммируют схему коротко: "Ценообразование в зависимости от получателя и удобства списания".

InformNapalm заявляет, что все документы – внутренние переписки, протоколы, контракты и даже дипломатические телеграммы – уже оказались в руках расследователей. Часть материалов будет обнародована постепенно.

Аналитики показали, как Россия устанавливает разные цены на идентичные изделия / Фото: InformNapalm