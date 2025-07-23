Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

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Як Росія встановлює ціни для "партнерів"?

У центрі уваги опинилася компанія "Вертольоти Росії". Документи свідчать про те, що Росія встановлює різні ціни на ідентичні вироби залежно від країни-партнера.

Так, у контракті ADD_7-Contract 0025 v.8.docx зазначено: "ПС-28.3300.000-01 – 3 100 USD за одиницю".

Водночас у файлі 10. Проект ДС № 10 с доп. расходами.docx за той самий виріб, того ж року і серії вказана ціна 4 915 USD.

Різниця складає понад 60%, і, як підтверджує протокол "Протокол совещания КумАПП 03.11.2023", це свідоме рішення.

За однією і тією ж позицією ведеться роздільний розрахунок з Єгиптом та Індією,

– зазначається в документі.

Аналогічною ситуація виявилася й в інших документах. Зокрема, у файлі АО.docx для Індії ціна на РН-53.0000.000 становить 3 800 USD, тоді як у файлі "Перевод документа 2.docx" для Азербайджану – 4 100 USD.

За словами аналітиків, маніпуляції стосуються і логістики. У файлі "Вопрос о базе вторичный_1 (3).docx" прямо вказано, що "це дозволяє закласти 7 – 12% залежно від "контрагента".

Іншими словами – "кому що приліпиться, той то і сплачує". Немає стандартів, але є шахраї,

– додали в InformNapalm.

В іншому протоколі підсумовують схему коротко: "Ціноутворення залежно від одержувача та зручності списання".

InformNapalm заявляє, що всі документи – внутрішні листування, протоколи, контракти та навіть дипломатичні телеграми – вже опинилися в руках розслідувачів. Частина матеріалів буде оприлюднена поступово.

Аналітики показали, як Росія встановлює різні ціни на ідентичні вироби / Фото: InformNapalm