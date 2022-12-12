Россиянам нравятся зеки, ждем в бригаде Пригожина, – Шейтельман об обмене Бута

Недавно в результате обмена заключенными между США и Россией в страну-агрессорку вернулся печально известный торговец оружием Виктор Бут, который должен сидеть в тюрьме. Однако он точно пригодится России, ведь там любят зэков.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что был удивлен обменом Виктора Бута, ведь в Москве сидит много таких тяжких преступников.

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Политтехнолог ответил, что, вероятно, россияне сами не ожидали этого, потому что вряд ли с ним общались все эти 12 лет.

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Оказалось, что человек не зря потратил время в тюрьме, возможно, интеллектуально развивался, смотрел "Первый канал" и теперь готов к идеологической борьбе. А зеки в России сейчас нужны, их нужно мобилизовывать,

– сказал Шейтельман.

По его мнению, если Кремлю понадобился Пригожин, тоже отсидевший 9 лет, то его (Виктора Бута – 24 канал) вполне можно ожидать в бригаде ЧВК "Вагнер".

"Такие кадры нужны на пиар-фронте, потому что россиянам нравятся зэки. Сейчас зэк – это новый российский герой, потому что они воюют, дети присылают им письма и подарки", – отметил политтехнолог. Он предполагает, что Бут также уйдет в бригаду вагнеровцев.

Для политтехнолога обмен Бута стал сюрпризом, но возможно Кремль о нем что-то знал.

"Я представлял себе, как должен говорить зек. А он, оказалось, политически грамотный. К тому же ЛДПР (либерально-демократическая партия России – 24 канал) надо кем-то "накачивать", они же коммунисты", – сказал Шейтельман.

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