Россия повысила летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102. Враг установил на нее вторую боеголовку.

Британская разведка сообщила, что командование дальней авиации Воздушно-космических сил России установило вторую боеголовку на ракету Х-101/Х-102. Оккупанты уже приняли новую версию ракеты на вооружение.

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Почему Россия модифицировала Х-101/Х-102

По словам минобороны Великобритании, командование дальней авиации ВКС России пыталось модифицировать свои системы и тактику на протяжении всей войны против Украины.

Дело в том, что украинские системы ПВО перехватывают много российский ракет, тогда как Россия стремится расширить возможности для достижения большего "эффекта".

Также Москва хочет использовать старые ракеты, поскольку ВКС исчерпали более современные системы в первые дни полномасштабной войны.

Британская разведка заметила, что последняя модификация Х-101/Х-102, вероятно, уменьшила дальность полета ракеты вдвое. Однако, скорее всего, агрессору не нужна ее полная дальность.

Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Вполне вероятно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей,

– говорится в сообщении.

Враг может готовить новые атаки по Украине