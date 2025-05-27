Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия пригласила для себя заседание Совбеза ООН

После того, как европейские партнеры Украины обратилась к Организации объединенных наций о проведении 29 мая заседания по гуманитарной ситуации после российских обстрелов, вражеская сторона "ответила зеркально". Россия отметила в ООН, что европейцы набито могут "не угадать" тональность, которая подходит Дональду Трампу, когда поднимают в организации вопрос Украины. Из-за этого Москва запросила и свое заседание Совета Безопасности ООН.

Москва считает, что Европа якобы выражает угрозы международному миру и безопасности. Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что партнеры Украины пытаются помешать усилиям "мирного урегулирования" войны, которые прилагает Кремль.

Им важно поддерживать украинскую тему "на плаву" в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с лучшей для новой американской администрации тональностью,

– заявил Полянский.

Напомним, ранее такие европейские страны как Германия, Великобритания, Франция вместе с США, вероятно, сняли ограничения на дальнобойность оружия для Украины. Поэтому Силы обороны будут иметь разрешение бить по территории России западными ракетами, на что до недавнего времени существовал запрет. В России незаметно паникуют по этому поводу.