Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія запросила для себе засідання Радбезу ООН

Після того, як європейські партнери України звернулася до Організації об'єднаних націй щодо проведення 29 травня засідання щодо гуманітарної ситуації після російських обстрілів, ворожа сторона "відповіла дзеркально". Росія зазначила в ООН, що європейці набито можуть "не вгадати" тональність, яка підходить Дональду Трампу, коли порушують в організації питання України. Через це Москва запросила і своє засідання Ради Безпеки ООН.

Москва вважає, що Європа буцімто висловлює погрози міжнародному миру та безпеці. Заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що партнери України намагаються перешкодити зусиллям "мирного врегулювання" війни, яких докладає Кремль.

Їм важливо підтримувати українську тему "на плаву" у Раді Безпеки, навіть якщо вони ризикують не вгадати з кращою для нової американської адміністрації тональністю,

– заявив Полянський.

Нагадаємо, раніше такі європейські країни як Німеччина, Велика Британія, Франція разом зі США, ймовірно, зняли обмеження на далекобійність зброї для України. Відтак Сили оборони матимуть дозвіл бити по території Росії західними ракетами, на що до недавнього часу існувала заборона. У Росії непомітно панікують щодо цього.