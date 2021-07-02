"Нарушает права россиян": Москва обратится в ПАСЕ из-за закона о коренных народах Украины
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
В Кремле возмутились из-за того, что россиян не внесли в список коренных народов Украины. Они даже заявили, что обратятся с резолюцией в ПАСЕ.
Россиян "снова притесняют"
Российские власти очень возмутились новым украинским законом. Депутат Госдумы Петр Толстой назвал документ "сегрегацией".
Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах
Проект резолюции уже якобы подписали представители Армении, Венгрии, Сербии и Молдовы.
Россия в своей привычной манере манипулирует и искажает факты, чтобы снова громко заявить "о притеснениях русских" в Украине. И параллельно с этим сажает за решетку крымских татар в оккупированном Крыму,
– заявил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, этот закон поможет защитить коренные народы Украины, а также приблизит возврат Крыма.
"Мы будем бороться против всех этих манипуляций России в ПАСЕ", – заверил парламентарий.
Он подчеркнул, что закон не касается нацменьшинств, среди которых и россияне. Поскольку их права уже и так защищает Конституция.
Что известно о законопроекте
- 1 июля 325 народных депутатов проголосовали за закон о коренных народах. Не поддержали документы только члены "Оппозиционной платформы – За жизнь".
- Так, коренными народами в Украине признали крымских татар, караимов и крымчаков. Это этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины и имеют собственную культуру, язык и традиции, однако не имеют государственного образования за пределами нашей страны.
- Этим народам разрешили создавать собственные учебные заведения, а также представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций.