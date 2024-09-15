Есть основной вид оружия: как Украине обезопасить приграничные территории от обстрелов

Для защиты приграничных территорий от российских обстрелов Украине важно иметь не только установки с боекомплектами для уничтожения вражеских целей. ВСУ важны также и беспилотные системы.

Украинские дроны могут поражать российские цели именно на аэродромах России. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что дрон является основным видом дальнобойного вооружения Украины.

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Как Украине обезопасить приграничные территории от обстрелов

Авиационный эксперт рассказал, что для обеспечения безопасности приграничья от российских обстрелов Украине нужно большое количество систем противовоздушной обороны. Говорится о земной компоненте, которая будет противодействовать баллистическим видам вооружения, а также воздушную компоненту, которая будет сбивать крылатые ракеты и российские дроны.

Нужно усиление количества самих пусковых установок и своевременное снабжение боекомплекта к ним, то есть зенитных ракет,

– отметил Долинце.

Кроме этого, в Украине активно развивается направление изготовления дронов. Благодаря им способность уничтожения российский ударных разведывательных дронов увеличивается. Украинские дроны уничтожают вражеские объекты на аэродромах в самой России, а также российские пусковые установки, например, для баллистических ракет или средств ПВО врага.

По словам авиационного эксперта, украинские военные уже активно применяют дроны с дальностью от 300 до 1000 и более километров.

Сегодня дроны – это основной дальнобойный вид вооружения,

– подчеркнул Долинце.

Украина также имеет противокорабельные ракеты и ракету-дрон "Паляница".

К слову, Украина разрабатывает несколько систем для уничтожения российских дронов. Уже активно используются малые квадрокоптеры, уничтожающие российские беспилотники, а также разрабатываются дроны-перехватчики с большим радиусом действия и высокой скоростью, способные уничтожать "Шахеды".