Українські дрони можуть вражати російські цілі саме на аеродромах Росії. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що дрон є основним видом далекобійного озброєння України.

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Як Україні убезпечити прикордонні території від обстрілів

Авіаційний експерт розповів, що для убезпечення прикордоння від російських обстрілів Україні потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Мовиться про земну компоненту, яка протидіятиме балістичним видам озброєння, а також повітряну компоненту, яка збиватиме крилаті ракети та російські дрони.

Потрібно посилення кількості самих пускових установок та своєчасне постачання боєкомплекту до них, тобто зенітних ракет,

– зазначив Долінце.

Крім цього, в Україні активно розвивається напрямок виготовлення дронів. Завдяки ним спроможність знищення російський ударних розвідувальних дронів збільшується. Українські дрони знищують ворожі об'єкти на аеродромах в самій Росії, а також російські пускові установки, наприклад, для балістичних ракет або засобів ППО ворога.

За словами авіаційного експерта, українські військові вже активно застосовують дрони з дальністю від 300 до 1000 і більше кілометрів.

Сьогодні дрони – це основний далекобійний вид озброєння,

– наголосив Долінце.

Україна також має протикорабельні ракети та ракету-дрон "Паляниця".

До слова, Україна розробляє декілька систем для знищення російських дронів. Вже активно використовуються малі квадрокоптери, що знищують російські безпілотники, а також розробляються дрони-перехоплювачі з великим радіусом дії та високою швидкістю, здатні знищувати "Шахеди".