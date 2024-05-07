Так, российские захватчики активно используют оружие Северной Кореи. Впрочем, его эффективность крайне низкая.

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Половина из них не долетела до цели

Как рассказали в Офисе генпрокурора, в целом изучены обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, которыми Россия пыталась нанести удары по Украине в период с конца декабря до конца февраля.

Около половины северокорейских ракет сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены,

– говорят там.

Сообщается, что последний раз запуск северокорейской ракеты KN-23 по Украине зафиксировали еще было 27 февраля 2024 года. Общее количество обнаруженных пусков совпадает с данными разведки, согласно которым Северная Корея поставила России около 50 баллистических ракет.

Что известно об этих ударах

Отмечается, что по меньшей мере три ракеты были выпущены по Киеву и прилегающим к нему районам. В частности, оккупанты пытались нанести удар по Харьковской, Полтавской, Донецкой, а также Кировоградской области.

Вследствие обстрелов северокорейским вооружением, которые начались 30 декабря 2023 года, в Украине, к сожалению, погибли 24 человека, еще 115 получили ранения. Также были повреждены жилые дома и промышленные объекты.

В Офисе генпрокурора добавили, что около 50 ракет было запущено в основном из западных областей России, то есть прифронтовых, среди которых – Белгородская, Воронежская, Курская. В то же время наше государство до сих пор выясняет то, направил ли Пхеньян в Россию инструкторов для наблюдения за пусками ракет.

Сколько ракет КНДР передала России