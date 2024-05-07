Так, російські загарбники активно використовують зброю Північної Кореї. Втім, її ефективність вкрай низька.
Дивіться також КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети, – Bloomberg
Половина з них не долетіла до цілі
Як розповіли в Офісі генпрокурора, загалом вивчено уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.
Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені,
– кажуть там.
Повідомляється, що востаннє запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні зафіксували ще було 27 лютого 2024 року. Загальна кількість виявлених пусків збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет.
Що відомо про ці удари
Зазначається, що щонайменше три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Зокрема, окупанти намагалися завдати удару по Харківській, Полтавській, Донецькій, а також Кіровоградській області.
Внаслідок обстрілів північнокорейським озброєнням, які розпочалися 30 грудня 2023 року, в Україні, на жаль, загинули 24 особи, ще 115 отримали поранення. Також було пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.
В Офісі генпрокурора додали, що близько 50 ракет було запущено здебільшого із західних областей Росії, тобто прифронтових, серед яких – Бєлгородська, Воронезька, Курська. Водночас наша держава й досі з'ясовує те, чи направив Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за пусками ракет.
Скільки ракет КНДР передала Росії
- За даними BBC, від січня 2024 року, за словами українських військових, Росія випустила по Україні десятки північнокорейських ракет. Вони вбили щонайменше 24 людини та поранили понад 70.
- Північна Корея незаконно закупила життєво важливі компоненти зброї, провезла їх до країни, зібрала ракету та таємно відправила її до Росії, звідки її потім перевезли на передову та випустили – і все це за лічені місяці.
- Загалом наразі відомо, що з КНДР до Росії було відправлено щонайменше 7 000 контейнерів, наповнених більш ніж мільйоном снарядів та ракет "Град". Ці оцінки британської компанії Royal United Services Institute підкріплені розвідданими.