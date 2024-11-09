Россияне собственноручно обстреливают Запорожскую АЭС: в сети появилось видео

Российские войска целенаправленно в провокационных целях бьют из минометов по территории Запорожской АЭС. Видеоподтверждение этого на днях появилось в сети.

Видео было снято летом этого года на временно оккупированной территории ЗАЭС. В эфире 24 Канала корреспондент из Запорожья проанализировал видео и сказал, что указывает на то, что россияне собственноручно обстреливают атомную электростанцию.

Важно Россияне превратили оккупированную ЗАЭС на объект ядерного шантажа

Россияне спалились

Первое, что бросается в глаза, что автор этого видео заранее начинает запись и намеренно поставил телефон в том направлении, куда дожно прилететь.

Россияне обстреливают ЗАЭС / Видео телеграм-канал Скелеты Шевчика и Ко

На кадрах видно, что российский снаряд прилетел по территории атомной станции между энергоблоками, а между "выходом" и прилетом проходит две секунды.

То есть стреляют где-то рядом с атомной электростанции, чтобы показать будто это Украина обстреливает. И сразу после удара автор видео идет забирать свой телефон, ведь знает, что больше уже не прилетит. На этом видео россияне сами спалились,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Кроме того, перед взрывом слышен свист, характерный для минометной мины, которая с противоположного берега просто не долетела бы.

Корреспондент из Запорожья добавил, что с начала полномасштабного вторжения россияне использовали минометы 82-го калибра, чтобы устраивать обстрелы Энергодара и электростанции, но обвиняли в обстрелах украинцев.

Такой удар неспособен нанести серьезные повреждения крепким зданиям на ЗАЭС, но для съемки провокационных видео вполне подходит,

– сказал корреспондент из Запорожья.

К примеру, в октябре россияне атаковали магистральную подстанцию Запорожской АЭС, что привело к обесточиванию одной из линий питания, из-за чего станция на грани блэкаута.