Россияне собственноручно обстреливают Запорожскую АЭС: в сети появилось видео
Российские войска целенаправленно в провокационных целях бьют из минометов по территории Запорожской АЭС. Видеоподтверждение этого на днях появилось в сети.
Видео было снято летом этого года на временно оккупированной территории ЗАЭС. В эфире 24 Канала корреспондент из Запорожья проанализировал видео и сказал, что указывает на то, что россияне собственноручно обстреливают атомную электростанцию.
Важно Россияне превратили оккупированную ЗАЭС на объект ядерного шантажа
Россияне спалились
Первое, что бросается в глаза, что автор этого видео заранее начинает запись и намеренно поставил телефон в том направлении, куда дожно прилететь.
Россияне обстреливают ЗАЭС / Видео телеграм-канал Скелеты Шевчика и Ко
На кадрах видно, что российский снаряд прилетел по территории атомной станции между энергоблоками, а между "выходом" и прилетом проходит две секунды.
То есть стреляют где-то рядом с атомной электростанции, чтобы показать будто это Украина обстреливает. И сразу после удара автор видео идет забирать свой телефон, ведь знает, что больше уже не прилетит. На этом видео россияне сами спалились,
– отметил корреспондент из Запорожья.
Кроме того, перед взрывом слышен свист, характерный для минометной мины, которая с противоположного берега просто не долетела бы.
Корреспондент из Запорожья добавил, что с начала полномасштабного вторжения россияне использовали минометы 82-го калибра, чтобы устраивать обстрелы Энергодара и электростанции, но обвиняли в обстрелах украинцев.
Такой удар неспособен нанести серьезные повреждения крепким зданиям на ЗАЭС, но для съемки провокационных видео вполне подходит,
– сказал корреспондент из Запорожья.
К примеру, в октябре россияне атаковали магистральную подстанцию Запорожской АЭС, что привело к обесточиванию одной из линий питания, из-за чего станция на грани блэкаута.