Пока безнаказанность сохраняется, Украине будет сложно, – Пионтковский об обстреле россиянами АЭС

Российские оккупанты нанесли очередной удар по нашей инфраструктуре, в частности, по Южноукраинской АЭС. Украине будет сложно, пока сохраняется безнаказанность обстрелов захватчиков.

Об этом сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский на стриме, транслировавший 24 канал . Он отметил, что со стороны России звучит серия угроз ударов по критической инфраструктуре Украины .

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Путин перенес ядерный шантаж на электростанции

Пионтковский отметил, что обстрел российскими оккупантами Южно-Украинской АЭС вкладывается в общую модель последнего инструмента и аргумента путина.

Они начинали войну и готовились к ней, используя ядерный шантаж и надеясь на него.

– сказал российский публицист.

Он считает, что недавнее заявление Байдена о серьезных последствиях для путина в случае использования ядерного или химического оружия поставило последнюю точку в этой теме.

Впрочем, и до этого было понятно и по другим каналам, что то мнение, которое было сформулировано Байденом, уже было донесено до российского руководства. Она заключается в том, что Путина просто убьют за такое преступление. Он это знает,

– заметил Пионтковский.

Поэтому, добавил он, после того, как это стало ясно, Путин перенес ядерный шантаж на электростанции. В целом с его стороны есть целая серия угроз ударов по критической инфраструктуре Украины.

Это были, как он сказал, предупреждение – удары по ТЭЦ. Если это предупреждение, то что же будет дальше?

– поинтересовался российский публицист.

Ведь, заметил он, россияне постоянно муссируют тему ударов по гидротехническим сооружениям. Кремлевские же вожди уже раз совершили подобное преступление во время отступления от Киева в 1941 году. Тогда они затопили огромную территорию, уничтожив десятки тысяч человек. Поэтому такое им уже не в первый раз.

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"Пока безнаказанность сохраняется, Украине будет сложно"

Пионтковский заявил, что у США возникла дискуссия о том, каким будет ответ на подобную политику путина. Этот вопрос очень откровенно также был поднят главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенантом Михаилом Забродским в их общей статье от 7 сентября .

В ней, отметил он, было сказано, что война может затянуться на 2023 год, если останется безнаказанность российской армии, ее двадцатикратное превосходство в дальности действия.

Речь идет о том, что максимальная дистанция, на которую украинская авиация и артиллерия могут наносить удары – это около 100 километров.

– подчеркнул публицист.

По его словам, российская же сторона, как это было продемонстрировано во время удара на Харьков, может наносить удары с дистанции 2 тысячи километров, то есть это двадцатикратное преимущество.

Пока эта безнаказанность сохраняется, Украине будет сложно завершить войну,

– заявил Пионтковский.

Он добавил, что война все равно закончится победой Украины, но безнаказанность ударов российских войск по инфраструктуре обойдется в огромное количество человеческих жизней.

Ракетные удары кафиров по инфраструктуре: что известно

Вечером 11 сентября россияне ракетами ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Впоследствии в нескольких регионах сообщили о перебоях или полном отсутствии света. В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и в частично Донецкой областях.

14 сентября российские кафиры обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой.

Утром 17 сентября захватчики попали в тепловую электростанцию в городе Славянске. В результате удара вспыхнул пожар. Также повреждено оборудование на территории станции.

Российские военные ночью 19 сентября обстреляли Южноукраинскую АЭС . Мощный взрыв произошел в 300 метрах от реакторов.

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