Что-то пошло не так, – Подоляк отреагировал на обстрел россиянами Белгорода

Сегодня россияне разбомбили жилой дом в своем же Белгороде. Михаил Подляк отметил, что виновные вряд ли будут наказаны.

Российские военные неудачно запустили по Харькову одну из ракет. Такое у оккупантов происходит стабильно – российские ракеты периодически падают где-то в Белгородской области, не долетая до Украины, однако в этот раз такая ракета повредила многоэтажку на территории города страны-агрессорки.

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"Путину безразлично, кого убивать": реакция Подоляка на инцидент в Белгороде

Сначала пророссийские телеграм-каналы заявляли, что зафиксирован неудачный запуск ракеты в Белгороде. Прошло около 17 минут, как они начали сообщать, что якобы Украина "нанесла удар" по многоэтажке.

Глава Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что никаких расследований в России на этот счет не будет. Путину безразлично на жизнь и своих граждан. Все объяснения быстро найдут пропагандисты.

Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение,

– написал Подоляк.

Что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде

Оккупанты разрушили верхний этаж многоэтажки в Белгороде. Предварительно, своей ракетой или обломками ракеты после работы ПВО.

В это время российские телеграм-каналы сообщили о неудачном запуске ракеты, однако когда стало известно о разрушении, все об этом забыли и сразу обвинили в обстреле ВСУ.

Губернатор Белгородской области опубликовал, а затем удалил фотографии последствий удара по Белгороду и обвинил в обстреле украинских военных. Его заместитель сообщил, что жертв после повреждения дома – нет.

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