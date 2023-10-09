Россияне обстреляли церковь в Херсоне: верующие прикрывали друг друга, защищаясь от обломков
В воскресенье, 8 октября, верующие в Херсоне собрались в церкви на службу. Впрочем, у врага нет ничего святого, и оккупанты нанесли удар по территории храма, когда там были люди.
Об этом сообщает местное издание "Мост". Удар по храму подтвердил и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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Верующие прикрывали друг друга
Как сообщил в сети епископ Херсонский и Таврический Никодим, один из русских снарядов попал на территорию храма Рождества Богородицы и привел к разрушению. Ранения от обломков получили 2 пожилых женщины, находившиеся в церкви.
Когда в Херсоне начались взрывы, верующие в церкви сразу начали закрываться от возможных обломков. Многие прикрывали друг друга, чтобы никто не пострадал.
Две женщины все же получили ранения. Им оказали первую помощь прямо в храме.
Как херсонцы защищали друг друга от обломков / Фото "Мост"
Александр Прокудин в утренней сводке подтвердил, что россияне атаковали церковь в Херсонской области.
Херсонщина ежедневно страдает от обстрелов
- По данным Херсонской ОВА, только за прошедшие сутки 8 октября российская армия 53 раза обстреляла Херсонщину. Только по городу было выпущено не менее 96 снарядов.
- Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне и на территорию церкви. Всего из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 – получили ранения, среди которых двое детей.
- Накануне, 7 октября, оккупанты также наносили удары по Херсонщине. Российские военные попали в жилые кварталы, транспортную базу и предприятие. От действий оккупантов пострадали 3 человека, которые получили различные травмы и ранения.