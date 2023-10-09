Россияне обстреляли церковь в Херсоне: верующие прикрывали друг друга, защищаясь от обломков

В воскресенье, 8 октября, верующие в Херсоне собрались в церкви на службу. Впрочем, у врага нет ничего святого, и оккупанты нанесли удар по территории храма, когда там были люди.

Об этом сообщает местное издание "Мост". Удар по храму подтвердил и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Верующие прикрывали друг друга

Как сообщил в сети епископ Херсонский и Таврический Никодим, один из русских снарядов попал на территорию храма Рождества Богородицы и привел к разрушению. Ранения от обломков получили 2 пожилых женщины, находившиеся в церкви.

Когда в Херсоне начались взрывы, верующие в церкви сразу начали закрываться от возможных обломков. Многие прикрывали друг друга, чтобы никто не пострадал.

Две женщины все же получили ранения. Им оказали первую помощь прямо в храме.

Как херсонцы защищали друг друга от обломков / Фото "Мост"

Александр Прокудин в утренней сводке подтвердил, что россияне атаковали церковь в Херсонской области.

Херсонщина ежедневно страдает от обстрелов