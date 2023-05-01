Накануне, 28 апреля, россияне обстреляли центр временно оккупированного Донецка. Во вражеский обстрел попала остановка у универсама "Украина". Оккупанты обвинили в "атаке" ВСУ, однако есть несколько несостыковок.

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Как оккупанты прокололись с обстрелом Донецка

Оккупанты обстреляли Донецк 28 апреля, сразу после ракетной атаки по территории Украины. Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, это обычная тактика россиян, чтобы обвинить во всем "киевский режим". Но россияне не учитывают, что все вылеты и прилеты фиксируются и определяются с помощью соответствующих средств, поэтому это может увидеть любой.

Пропагандисты заявили, что "украинские Вооруженные Силы" обстреляли РСК "Олимпийский", однако есть две несостыковки.



Что заявила кремлевская пропаганда / Скриншот из соцсетей

Или "неонацисты-диверсанты" с чешскими установками РСЗО RM-70 Vampire добрались глубоко в тыл "ДНР" и поэтому могут обстреливать Донецк с востока. Или располагают снарядами, которые в полете разворачиваются и летят в обратном направлении. Иначе объяснить разрушение донецких построек именно из восточной их части не следует,

– опровергли в Центре стратегических коммуникаций заявления оккупантов.

Оккупанты сами обстреляли Донецк из оккупированной россиянами восточной части фронта. В ЦСК объясняют, что враг делает это по одной причине – сначала убивает одних украинцев ракетами, а затем, чтобы обесценить одно убийство, совершают еще одно на временно оккупированной территории.

Россияне жаловались и на то, что при обстреле якобы уничтожили единственную на весь Донецк установку МРТ, однако и здесь соврали. Согласно информации в открытых источниках, их по меньшей мере 8 во временно оккупированном городе.

Очередное дно оккупанты пробили, когда "ужасные последствия обстрелов Донецка" проиллюстрировали кадрами из Умани.

Массированный ракетный обстрел 28 апреля: что известно