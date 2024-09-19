"Услышала, что полетели стекла": харьковчане рассказали об ужасном обстреле города

Россия не прекращает терроризировать Харьков. С ночи 18 сентября и до сегодняшнего дня россияне обстреливали город различными типами оружия, в частности С-300 и КАБами.

Под удар попали Шевченковский, Салтовский и Индустриальный районы. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, как харьковчане пережили обстрел.

Интересно Россияне нанесли удар по собственным подразделениям возле Агрегатного завода в Волчанске, – ОТГ Харьков

О ночном обстреле врага

Около 05:00 в Салтовском районе произошло попадание КАБа на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Повреждены окна и ворота.

В 04:55 в Индустриальный район также прилетели российские управляемые авиабомбы. В результате чего повреждены здания школы, детского сада и одного многоквартирного дома

Как можно?! По школам, по детским садикам бьют. Это жилые дома, люди без окон остались. Недалеко 12-этажка, пол дома снесли. Сколько людей погибли, что же это делается,

– отметила харьковчанка Елена.

Еще в ночь на 19 сентября Россия мощно обстреляла ракетами С-300 Шевченковский район. Взрывная волна повредила окна в 9 многоэтажках и витрину магазина.

Я не знаю, как взлетела и куда летела. Уже люди в двери стучат. Я была одета в ночную рубашку. Только услышала, что полетело стекло. У меня все жалюзи повреждены. Пластиковые окна целые, но пластик весь полопанный, занавески сорвало. Теперь изнутри балкон заложен кирпичом,

– рассказала жительница поврежденного обстрелом дома Лидия Язева.

Неподалеку в лесу произошел пожар на площади 1 500 квадратных метров. Горел 1 частный дом, 2 хозяйственные постройки и лесная подстилка.