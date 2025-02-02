Россияне с самого утра терроризируют Херсон: в результате обстрелов есть погибшая и пострадавший
Российская армия утром 2 февраля сокрушительно обстреливает Херсон. В результате вражеских атак есть погибшая и пострадавший.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
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Враг обстреливает Херсон
Мрочко сообщил, что с утра оккупанты сокрушительно обстреливают Херсон. Враг бьет по Днепровскому району города.
В результате террористических обстрелов есть жертвы. Так, несовместимые с жизнью ранения получила 72-летняя женщина. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что российский снаряд прилетел прямо в дом, где жила женщина.
Из-за “прилета” снаряда в жилой дом погибла женщина 1952 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитой,
– написал Прокудин.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Светлая память.
Кроме того, есть пострадавший – 50 летний мужчина. Во время российского обстрела он находился во дворе возле дома. Мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.
Прокудин также сообщил, что за прошедшие сутки враг обстрелял 28 населенных пунктов Херсонщины и областной центр. Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.
Из-за российской агрессии за прошедшие сутки погибли 2 человека, еще 3 – получили ранения.