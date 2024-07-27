Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что так враг пытается ударить по нашей логистике. Он понимает, что речь идет о портах реки Дуная.

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Какова цель российских атак

После начала полномасштабной войны транспортная логистика через Дунай заработала особенно мощно. Она функционирует не только для нужд Украины, но и для всего европейского континента.

Враг это также понимает, поэтому решил ударить именно по этой инфраструктуре. Атаки произошли после определенной паузы, поэтому трудно сказать, будут ли они снова возобновлены.

Надо наблюдать, мониторить, но цель известна. Россияне хотят больно ударить по экономике Украины, а, следовательно, по нашей боеспособности, ведь это логистика, связь с Европой,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Он также объяснил ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых нашли на территории Румынии. Власти страны заявили, что не сбивали дроны, потому что не имели на это разрешения.

По словам Братчука, такие заявления можно воспринимать как признание того, что румынским Вооруженным Силам не хватает соответствующего опыта. Украина может им поделиться и всему научить.

"Мы очень быстро научим, как действовать мобильными огневыми группами или на специальном вооружении, в частности на зенитных установках, которые даже, вероятно, есть на вооружении румынской армии", – подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Каким должен был быть ответ Румынии

Уже не впервые над территорией Румынии фиксируют российские беспилотники. За последнее время в направлении страны летело 4 дрона.

Первыми, кто забил тревогу, стали местные жители румынского села Плауру, что напротив Измаила. Они заявили своим властям, что надо уничтожать "Шахэды", которые на них летят, потому что потом возникают пожары, все горит.

На этот раз румыны довольно быстро прошли этап от непризнания до того, что никто им не дает разрешения сбивать. Хотя они поднимали два самолета F-16. Я не знаю, для чего они это делали. Но так отреагировали, а теперь ссылаются на то, что НАТО не дает им разрешения сбивать,

– отметил Братчук.

Такой ответ страны является ожидаемым, так же как и пренебрежение ко всем международным правилам, которую демонстрирует Россия. Румыны являются хорошими союзниками Украины, но такая ситуация не может быть приемлемой ни для стран НАТО, ни тем более для Украины.