Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що так ворог намагається вдарити по нашій логістиці. Він розуміє, що мовиться про порти річки Дунаю.

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Яка мета російських атак

Після початку повномасштабної війни транспортна логістика через Дунай запрацювала особливо потужно. Вона функціонує не лише для потреб України, але й для всього європейського континенту.

Ворог це також розуміє, тому вирішив ударити саме по цій інфраструктурі. Атаки відбулися після певної паузи, тому важко сказати, чи будуть вони знову поновлені.

Треба спостерігати, моніторити, але ціль відома. Росіяни хочуть боляче вдарити по економіці України, а, отже, по нашій боєздатності, адже це логістика, зв'язок з Європою,

– наголосив Сергій Братчук.

Він також пояснив ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знайшли на території Румунії. Влада країни заявила, що не збивала дрони, бо не мала на це дозволу.

За словами Братчука, такі заяви можна сприймати як визнання того, що румунським Збройним Силам бракує відповідного досвіду. Україна може ним поділитися і всього навчити.

"Ми дуже швидко навчимо, як діяти мобільними вогневими групами або на спеціальному озброєнні, зокрема на зенітних установках, які навіть, ймовірно, є на озброєнні румунської армії", – підкреслив речник Української добровольчої армії "Південь".

Якою мала бути відповідь Румунії

Уже не вперше над територією Румунію фіксують російські безпілотники. За останній час у напрямку країни летіло 4 дрони.

Першими, хто забив на сполох, стали місцеві мешканці румунського села Плауру, що навпроти Ізмаїлу. Вони заявили своїй владі, що треба знищувати "Шахеди", які на них летять, бо потім виникають пожежі, все горить.

Цього разу румуни досить швидко пройшли етап від невизнання до того, що ніхто їм не дає дозволу збивати. Хоча вони підіймали два літаки F-16. Я не знаю, для чого вони це робили. Але так відреагували, а тепер посилаються на те, що НАТО не дає їм дозволу збивати,

– зауважив Братчук.

Така відповідь країни є очікуваною, так само як і зневага до всіх міжнародних правил, яку демонструє Росія. Румуни є добрими союзниками України, але така ситуація не може бути прийнятною ні для країн НАТО, ні тим більше для України.