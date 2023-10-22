Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он напомнил, что для предотвращения угроз от российских ракет наиболее эффективным средством является превентивное поражение пусковых установок.

Смотрите также "Шансов добежать до укрытия не было": что известно о жертвах атаки по терминалу "Новой почты"

Как Украине снизить угрозу от С-300

вечером 21 октября оккупанты уничтожили терминал "Новой Почты" в селе Коротичи на Харьковщине. На месте трагедии обнаружили обломок ракеты от комплекса С-300, который Россия еще в 2022 году начала использовать для атак на прифронтовые города.

Поскольку все применения С-300 по гражданским объектам являются террористическими атаками, Украина имеет полное право уничтожать их. Однако для того, чтобы делать это эффективно, Силам обороны нужно иметь большее количество средств поражения.

"Ракеты, запущенные с пусковых установок С-300 по наземным целям, могут долететь не дальше 160 – 180 километров. На этом расстоянии украинские военные вполне могут им противодействовать, но для этого нужно своевременно их обнаруживать, в том числе – спутниковой, радиоэлектронной разведкой и дронами", – отметил генерал.

Николай Маломуж по противодействию ракетам С-300: смотрите видео

Ракеты от С-300 очень тяжело перехватывать в воздухе. Именно поэтому приоритетом противодействия этим средствам является уничтожение пусковых установок, которое поможет сохранить жизнь гражданских украинцев в прифронтовых регионах.

Россия терроризирует прифронтовые регионы: что известно об этом