Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він нагадав, що для запобігання загрозам від російських ракет найефективнішим засобом є превентивне ураження пускових установок.
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Як Україні знизити загрозу від С-300
ввечері 21 жовтня окупанти знищили термінал "Нової Пошти" в селі Коротичі на Харківщині. На місці трагедії знайшли уламок ракети від комплексу С-300, який Росія ще у 2022 році почала використовувати для атак на прифронтові міста.
Оскільки всі застосування С-300 по цивільних об’єктах є терористичними атаками, Україна має повне право їх знищувати. Однак для того, щоб робити це ефективно, Силам оборони потрібно мати більшу кількість засобів ураження.
"Ракети, запущені з пускових установок С-300 по наземним цілям, можуть долетіти не далі 160 – 180 кілометрів. На цій відстані українські військові цілком можуть їм протидіяти, але для цього потрібно вчасно їх виявляти, в тому числі – супутниковою, радіоелектронною розвідкою та дронами", – зазначив генерал.
Микола Маломуж щодо протидії ракетам С-300: дивіться відео
Ракети від С-300 надзвичайно важко перехоплювати в повітрі. Саме тому пріоритетом в протидії цим засобам є знищення пускових установок, яке допоможе зберегти життя цивільних українців у прифронтових регіонах.
Росія тероризує прифронтові регіони: що відомо про це
- Перед тим на Харківщині Росія вдалася до ще одного злочину, використавши ракету "Іскандер" для атаки кафе, у якому проходили поминки загиблого військового. Внаслідок цього загинула майже чверть мешканців селища Гроза.
- Також агресор продовжує тероризувати Херсонщину, зокрема, скидаючи на правобережні селища керовані авіабомби, які руйнують будинки місцевих.
- Станом на весну 2023 року Україна задокументувала близько 80 тисяч воєнних злочинів, які вчинили окупанти проти українців. Імовірно, за останні пів року ця цифра могла істотно зрости.