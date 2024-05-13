На местах работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия вражеского обстрела по Селидовому. По предварительным данным, враг обстрелял город зенитно-ракетными комплексами.

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Россия обстреляла гражданские здания в Селидовом

По данным Селидовской городской военной администрации 13 мая примерно в 01:20 российские войска обстреляли населенный пункт Селидово ракетами С-300.

В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение,

– отметили в Селидовской МВА.

Кроме того, там поделились кадрами с последствиями атаки врага. На фото можно увидеть, что в зданиях повыбивало стекла, а также на месте событий вспыхнул пожар.

Последствия вражеской атаки в Селидово / Фото Селидовской городской военной администрации

В городской военной администрации также отметили, что пострадавших и погибших в Селидово в результате вражеской атаки нет.

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