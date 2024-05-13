На місцях працювали екстрені служби, які ліквідували наслідки ворожого обстрілу по Селидовому. За попередніми даними, ворог обстріляв місто зенітно-ракетними комплексами.

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Росія обстріляла цивільні будівлі у Селидовому

За даними Селидівської міської військової адміністрації 13 травня приблизно о 01:20 російські війська обстріляли населений пункт Селидове ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти,

– зазначили у Селидівській МВА.

Крім того, там поділилися кадрами із наслідками атаки ворога. На фото можна побачити, що у будівлях повибивало шибки, а також на місці подій спалахнула пожежа.

Наслідки ворожої атаки у Селидовому / Фото Селидівської міської військової адміністрації

У міській військовій адміністрації також зазначили, що постраждалих та загиблих в Селидовому внаслідок ворожої атаки немає.

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