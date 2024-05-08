Правоохоронці зазначили, що саме російські загарбники могли підпалити лісовий масив у Лиманській територіальній громаді. Наразі прокурори вивчають всі обставини нового злочину окупантів.

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Біля Лимана сталася лісова пожежа

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що, за даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва державного підприємства "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки.

Вогнем було охоплено близько 300 гектарів хвойних дерев. Станом на зараз завдяки діям рятувальників площу пожежі суттєво зменшено,

– зазначили прокурори.

Окупанти обстріляли ліс поблизу Лимана, через що виникла пожежа / Фото Донецької обласної прокуратури

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наразі правоохоронці на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Очевидці писали про велику пожежу біля Лимана

Варто зазначити, що раніше у мережі ширили відео, де можна було побачити масштабну пожежу біля Лимана. За даними користувачів соцмереж, займання було видно у самому міста, на кадрах показаний великий стовп густого сірого диму. Однак тоді про причини займання не повідомляли.

Пожежа біля Лимана: дивіться відео

Також у мережі з'явилося відео, де можна побачити, як саме горів ліс. Вогонь перекидався з дерева на дерево унаслідок ланцюгової реакції.

Біля Лимана горів лісовий масив: дивіться відео

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