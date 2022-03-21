Россия обстреляла ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанных из соседнего дома, – ВСУ

Вечером 20 марта россияне обстреляли огромный торговый центр Retroville. В Вооруженных Силах Украины заявили, что оккупанты сделали это из-за фото военной техники, сделанных из соседнего дома.

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ объяснили, что привело к тому, что враг разрушил ТЦ.

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ВСУ о том, почему россияне разрушили Retroville

Почему был разрушен Retroville в Киеве? Потому что кто-то снял перемещение техники Вооруженных Сил Украины из своего окна,

– отметили в ВСУ.

Там добавили, что пока судьба этого человека неизвестна, а вот о судьбе самого окна, откуда вели съемку, известно все – его больше не существует.

В Вооруженных Силах призвали украинцев не снимать технику украинской армии и не рассказывать о ее перемещении. Так как это правило спасает жизни людей.

Напомним, поздно вечером в Подольском районе Киева россияне обстреляли торговый центр. В результате атаки врага погибли 8 человек.



В Retroville влупили из-за съемки военной техники / Фото СтратКома ВСУ

Правоохранители нашли мужчину, который выложил видео

В фейсбуке "Киева Оперативного" обнародовали видео, на котором мужчина по имени Павел Артемеев, признается, что выложил в сеть видео, на котором было зафиксировано перемещение военной техники ВСУ.

Техника была вблизи ТЦ Retroville,

– сказал мужчина.

Артемеев добавил, что понял свою ошибку и извинился за последствия своих действий. Он также призвал украинцев не поступать так, как он.

Украинские правоохранители задержали мужчину.

Павел Артемеев сожалеет, что обнародовал ролик: смотрите видео

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