В россии заявили, что британский самолет нарушил границу в районе мыса Святой Нос. воздушные силы государства-агрессора подняли свой истребитель.

россия обвинила Великобританию в нарушении границы самолетом

Речь идет о самолете радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбе RC-135. Заявление минобороны государства-агрессора процитировали российские СМИ, передает 24 канал.

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россияне заявили, мол, над акваторией Баренцева моря обнаружили неизвестную воздушную цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы – британский самолет.

Тогда оккупанты подняли свой истребитель МиГ-31бм, который "вытеснил" RC-135.

Российский самолет вошел в зону ПВО Аляски

В течение двух дней российский разведчик дважды заходил в зону ПВО Аляски. Об этом сообщили 11 августа, однако отметили, что суверенное пространство США или Канады он не нарушал.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки заметило российский самолет. Он оставался в международном воздушном пространстве.

Сколько самолетов потеряла россия

С начала своего полномасштабного вторжения россия потеряла немало военной техники. В частности, 233 самолета, 195 вертолетов и 787 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, ВСУ уже ликвидировали 43 750 оккупантов. Только за последние сутки удалось уничтожить 200 захватчиков.

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