Крупнейшая взятка в истории страны: в России двум силовиками предъявили обвинения

В России обвинили двух уже бывших силовиков в получении крупнейшей взятки в истории страны. Правда, взяточники скрываются от властей страны-агрессора, поэтому их объявили в международный розыск.

Отмечают, что преступную схему организовал Георгий Сатюков, который работал в управлении "К" МВС России, которое специализируется на киберпреступлениях, и его сослуживец Дмитрий Соколов.

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Российский суд заочно арестовал "рекордсменов"

17 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Сатюкова по делу о взятке в особо крупном размере.

"По версии следствия, обвиняемые навязали "крышу" Алексею Иванову (Билюченко) – сисадмину криптобиржи Wex. Угрожали ему уголовным делом за невыдачу отката. В результате с марта 2019 года по октябрь 2021 года Сатюков и Соколов получили взятки в криптовалюте на сумму, эквивалентную 4,9 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

, что взятка была переведена Сатюкову в криптовалюте через онлайн-кошельки Соколова.

Впрочем, в России жалуются, что мало того, что силовики посмели держать такую большую сумму, не поделившись ею "с кем надо", привлечь этих дельцов к ответственности будет не так уж и просто, ведь они просто сбежали из страны.

Взяточники России