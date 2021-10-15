Россия обвинила эсминец США в нарушении морских границ: показали видео "погони"

В Москве заявили, что американский эсминец Chafee 15 октября попытался нарушить российскую границу в море возле залива Петра Великого в районе Владивостока. Эта зона якобы была закрыта для судоходства.

Российский корабль "Адмирал Трибуц" требовал изменить курс. Об этом завили в Минобороны России.

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Зона якобы была закрыта для судоходства

Инцидент произошел около 10:00 по киевскому времени. Утверждают, что район был закрыт для судоходства из-за проведения стрельбы во время российско-китайских учений. В министерстве говорят, что американцы вместо этого стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет, а изменить курс не могут.

Началась "погоня"

С 14 по 17 октября в акватории Японского моря проходят российско-китайские учения "Морское взаимодействие – 2021". Русские и китайцы отрабатывают маневрирование, артиллерийские стрельбы и блокировку подводной лодки.

Тогда "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение американского эсминца. Когда между кораблями оставалось меньше 60 метров, Chafee развернулся.

Это уже не первый конфликт в этом месте

Возле залива Петра Великого год назад уже был похожий инцидент. Россия 24 ноября 2020 года обвинила американский военный корабль "Джон С. Маккейн" в пересечении морской границы. Москва даже пригрозила протаранить эсминец США.

После предупреждения американский корабль якобы вышел в нейтральные воды. Однако ВМС США отрицали любые противоправные действия и назвали заявление России ошибочными.