Россия обвинила Украину в воровстве газа, предназначенного Молдове: Киев резко ответил

Российская компания "Газпром" цинично обвинила Украину в воровстве газа, который Россия поставляет Молдове. Однако ответ украинского оператора ГТС не заставил себя ждать.

В пресс-службе "Нафтогаза" подчеркнули, что Украина остается надежным партнером Кишинева.

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Украинская компания подчеркнула, что все объемы природного газа, принятые на точке входа из России для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в полном объеме.

Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром",

– говорится в сообщении.

Оператор ГТС отметил, что с начала сентября 2022 года Молдова ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной.

"Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения "Гребеники" осуществляется именно в форме виртуального реверса. Он способствует уменьшению негативного влияния от транспортировки газа на окружающую среду", – добавили в "Нафтогазе".

По словам Оператора ГТС, угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, "Газпром" пытается лишить эту страну возможности использовать украинскую газотранспортную систему.

Что известно о циничных обвинениях России

Ранее "Газпром" заявил об "оседании" в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям.

"Объем газа, подаваемого "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, который передается на границе Украины с Молдовой", – заявили в "Газпроме".

Ранее резидент Владимир Зеленский предположил, что россияне нанесут удар по газотранспортной системе (ГТС) Украины, чтобы спровоцировать еще больший энергетический кризис и шантажом будут добиваться снятия санкций и размораживания "Северного потока-2".

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