Мединский обвинил Украину в срыве нового обмена: что произошло на самом деле

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский обвинил Украину якобы в срыве нового обмена. На самом деле подготовка к обмену продолжается, а заявления России являются лишь очередной манипуляцией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Как россияне манипулируют по поводу обмена

Владимир Мединский заявил, что российская сторона якобы еще вчера доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена, остальные тела из 6000 еще направляются к месту. Также россияне якобы передали Украине первый список из 640 раненых, тяжелобольных и молодых пленных, чтобы начать обмен.

Однако, по его словам, украинская сторона "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными". Отмечается, что группа украинских переговорщиков якобы даже не прибыла на место обмена.

В Координационном штабе утверждают, что заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности.

Сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников.

Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших Защитников,

– говорится в заявлении.

Как сообщают источники "РБК-Украина", россияне пытаются давить на переговорную группу. Собеседник издания также отметил, что обмен готовится, а любые подробности могут сильно повлиять на этот чувствительный вопрос.

Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня, Украина и Россия договорились об обмене 6000 на 6000 тел погибших военных, а также обмене раненых, тяжелобольных и молодых военнопленных.