Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео обращения Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о перезагрузке Офиса Президента?

Владимир Зеленский заявил, что, когда все внимание сосредоточено на дипломатии, на защите в войне, нужна внутренняя сила.

"Внутренняя сила – это основа нашего внешнего единства и наших отношений с миром. И чтобы внутренняя сила была, не должно быть причин отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что принял несколько внутренних решений. Во-первых, состоится перезагрузка Офиса Президента Украины.

Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций,

– отметил Зеленский.

Относительно нового руководителя офиса, президент отметил, что 29 ноября проведет консультации с теми, кто может возглавить эту институцию.

Какова ситуация с переговорами с партнерами сейчас?

Глава государства отметил. что за несколько дней провел уже почти 20 разговоров с нашими партнерами. По словам украинского лидера, все они как один говорят, что в восторге от того, как в условиях имеющегося давления держится Украина и борется в поисках мира для своих людей, а на самом деле – для всех в Европе.

"Сегодня я уже говорил с Президентом Финляндии. Алекс проинформировал, что звучало от России формально и неформально, и об условиях, которые Россия выдвигает", – сказал президент.

Он также отметил, что сейчас украинская сторона готовится к встрече с американцами – о шагах, которые нужны, чтобы мир действительно был. И чтобы это был достойный мир.

Зеленский анонсировал, что скоро будут переговоры, где будут украинские представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка.

И когда у нас у всех есть такой внешний вызов – война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной,

– отметил Владимир Зеленский.