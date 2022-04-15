Россия официально подтвердила гибель капитана крейсера "Москва" Куприна

Минобороны России подтвердило гибель Антона Куприна – капитана "Москвы". Он погиб при пожаре на борту крейсера.

В России заявили, что Куприн погиб при взрыве и пожаре. Говорится, что россияне "поражены этой печальной новостью".

Заметьте Корабли России, которые были в районе "Москвы", отошли к югу от украинского берега

Накануне страна-оккупант также признала, что крейсер "Москва" затонул. Это произошло, когда его пытались отбуксировать в порт.

Точное количество погибших на борту "Москвы" пока неизвестно.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой российской техникой, уничтоженной ВСУ. По данным СМИ, его стоимость составляла около 750 миллионов долларов.

В "Москву" попала украинская ракета "Нептун". Эта победа ВСУ имеет большое военное и еще большее морально-политическое значение.

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