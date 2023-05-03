Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, потеря авторитета России – заслуга пропаганды, которая постоянно позволяет себе откровенно выражаться.

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У России проблемы

Аббас Галлямов объяснил, что россияне очень сильно боятся оказаться в изоляции.

Упреки: "У России нет союзников, кроме армии и флота" – это дешевые понты. В глубине души все они понимают, что выиграть в противостоянии с миром ни армия, ни флот не помогут,

– подчеркнул он.

К тому же, качество армии и флота все уже увидели. Именно поэтому путинская дипломатия прилагает огромные усилия, чтобы хоть как-то удержать имидж страны.

По его мнению, позиция российского диктатора Владимира Путина постепенно ослабевает. В качестве свидетельства этого – резолюция Генассамблеи ООН, в которой содержится упоминание об агрессии России.

"За нее проголосовали даже такие страны как Китай, Индия, некоторые страны СНГ, ранее воздерживавшиеся от такой формулировки", – отметил политолог.

По его словам, также больно ударила Россию новость о том, что Финляндия из США договорились о том, что на территории Финляндии будет размещена американская военная база прямо под боком у Путина.

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Российская пропаганда во всей красе

Галлямов отметил, что подобные решения не играют на руку Путину.

"Впечатление, что есть полная внешне политическая катастрофа. Это, конечно, деморализует публику", – добавил он.

Российский политолог подчеркнул, что масла в огонь подливают пропагандисты. Один из них Сергей Мардан, периодически включающий психа.

"Он наезжал на Си Цзиньпина. Видно, что сорвало крышу от обиды", – объяснил он.

Впрочем, кто на самом деле такой Путин по сравнению с главой Китая?

Си Цзиньпин имеет право говорить Путину: "Ты не умеешь воевать, зачем ты мое время воруешь, в союзники напрашиваешься? Иди к черту! Зачем мне лузер в союзниках?"

– предположил Галлямов.

Теперь россияне своими руками делят остатки союзнических отношений с Китаем. К тому же Китай постоянно мониторит ситуацию и делает выводы. Не исключено, что в ежедневных китайских сводках есть отдельный раздел "Российская пропаганда", который затем попадает на стол к Си Цзиньпину.

Москва боится украинского контрнаступления

Аббас Галлямов отметил, что Путина уважали за силу. Впрочем, сейчас он демонстрирует слабость и жалуется на жизнь. За поведением диктатора внимательно следят его сторонники.

По его словам, еще в марте поклонники Путина радовались, что смогут взять Бахмут.

Сейчас ситуация, когда все сидят и напряженно переживают касательно украинского контрнаступления,

– убежден он.

Политолог добавил, что внешнеполитические неудачи сейчас дают миру понять, что Россия проиграла. Поэтому страны отворачиваются от Путина, потому что никто не хочет оказаться в одной команде с лузерами.

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