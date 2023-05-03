Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, втрата авторитету Росії – заслуга пропаганди, яка повсякчас дозволяє собі відверто висловлюватися.

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У Росії проблеми

Аббас Галлямов пояснив, що росіяни дуже сильно бояться опинитися в ізоляції.

Закиди: "У Росії немає союзників, крім армії та флоту" – це дешеві понти. У глибині душі всі вони розуміють, що виграти у протистоянні зі світом ні армія, ні флот не допоможуть,

– наголосив він.

До того ж якість армії та флоту всі вже побачили. Саме через це путінська дипломатія докладає величезних зусиль, щоб бодай якось втримати імідж країни.

На його думку, позиція російського диктатора Путіна поступово слабшає. Як свідчення цього – резолюція Генасамлеї ООН, в якій міститься згадка про агресію Росії.

"За неї проголосували навіть такі країни як Китай, Індія, деякі країни СНД, які раніше утримувалися від такого формулювання", – зауважив політолог.

За його словами, також боляче вдарила Росію новина про те, що Фінляндія із США домовилися про те, що на території Фінляндії буде розміщена американська військова база прям під боком у Путіна.

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Російська пропаганда у всій красі

Галлямов зазначив, що такі рішення не грають на руку Путіну.

"Враження, що повна зовнішньо політична катастрофа. Це, звісно, деморалізує публіку", – додав він.

Російський політолог наголосив, що масла у вогонь підливають пропагандисти. Один із них Сєргєй Мардан, який періодично вмикає психа.

"Він наїжджав на Сі Цзіньпіна. Видно, що зірвало дах від образи", – пояснив він.

Втім, хто насправді такий Путін у порівнянні з очільником Китаю?

Сі Цзіньпінь має право говорити Путіну: "Ти не вмієш воювати, навіщо ти мій час крадеш, у союзники напрошуєшся? Та йди до біса! Навіщо мені лузер у союзниках?"

– припустив Галлямов.

Тож тепер росіяни своїми руками ділять залишки союзницьких відносин з Китаєм. До того ж Китай постійно моніторить ситуацію та робить відповідні висновки. Не виключено, що у щоденних китайських зведеннях є окремий розділ “Російська пропаганда”, який потім потрапляє на стіл до Сі Цзіньпіна.

Москва боїться українського контрнаступу

Аббас Галлямов зазначив, що Путіна поважали за силу. Втім, зараз він демонструє слабкість та скаржиться на життя. За поведінкою диктатора уважно стежать його прибічники.

За його словами, ще у березні прихильники Путіна раділи, що зможуть взяти Бахмут.

Зараз ситуація, коли всі сидять і напружено переживають стосовно українського контрнаступу,

– переконаний він.

Політолог додав, що зовнішньо політичні невдачі зараз дають світові зрозуміти, що Росія програла. Через це країни відвертаються від Путіна, бо ніхто не хоче з лузерами опинитися в одній команді.

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