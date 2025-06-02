Враг оккупировал село в Сумской и продвинулся в Донецкой области: обновленная карта DeepState
- По данным аналитиков DeepState, в Сумской области противник оккупировал село Константиновка и продвинулся в Алексеевке.
- Россияне также имели успех в Донецкой области – возле населенных пунктов Редкодуб и Карповка.
Россия продолжает давить на линии фронта и имеет продвижение в Сумской и Донецкой областях. В частности, враг оккупировал еще один приграничный населенный пункт.
Об этом в понедельник, 2 июня, рассказали аналитики DeepState, передает 24 Канал. Ресурс обновил карту боевых действий.
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Где продвинулись россияне
По данным DeepState, россияне оккупировали село Константиновка Сумской области, а также продвинулись в Алексеевке неподалеку.
Кроме того, враг имел успех в Донецкой области – вблизи населенных пунктов Редкодуб и Карповка.
Какова ситуация в Донецкой области: смотрите карту
К слову, в приграничных районах Сумской области оккупационные войска активизировали пехотные атаки, чтобы расширить зону вторжения, используя квадроциклы и мотоциклы. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, россияне пытаются прорваться через границу в пределах Хотинской и Юнаковской общин.
Враг продолжает направлять свои пехотные группы на территорию Украины. Если в начале действий это были направления Басовки и Журавки, то сейчас наблюдаем расширение зоны захода,
– заявил Демченко.
Напомним, 1 июня аналитики DeepState сообщили об оккупации села Владимировка Сумской области.