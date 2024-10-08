На Днепровщине строят укрепления: куда могут двинуться россияне после Угледара
Недавно оккупантам, к сожалению, удалось захватить Угледар. Россияне будут пытаться использовать это, чтобы продвигаться дальше, однако Силы обороны имеют возможность разрушить их планы.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что информация о том, что на Днепровщине строят укрепления не совсем корректна. Он пояснил, что все оборонительные рубежи, которые ВСУ создавали в Донецкой области имеют целью защищать эту область.
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Укрепление Покровского направления
ВСУ сейчас работаю над тем, чтобы укрепить Покровское направление со всех сторон.
Если продолжить это, то Покровск сможет выдержать длительные атаки россиян,
– отметил Роман Свитан.
Он предположил, если российские войска продвинутся вперед от Угледара, то смогут наступать там с юга или юго-запада. Именно для этого необходимы укрепления, чтобы продолжать удерживать под контролем одну из логистических дорог из Павлограда. Она обеспечивает всем необходимым Покровское направление.
Какая ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте
После захвата Угледара
Военный эксперт отметил, что Силы обороны, после выхода из Угледара, пытаются удержать российские войска в районе Богоявленки.
Оккупанты пока недостаточно развили свое давление, ведь понимают, что им надо закрепиться в Угледаре. Этот город они будут пытаться сделать плацдарм для будущих наступлений,
– высказался Свитан.
По его мнению, следующей задачей оккупантов будет, до начала осенних дождей, вытеснить Вооруженные Силы Украины с Кураховского направления, чтобы выровнять свою линию наступления и двигаться дальше.
Силы обороны строят укрепления вблизи Богоявленки. Это населенный пункт недалеко от трассы, которая поставляла всем необходимым Угледар.
ВСУ в Богоявленке имеют перспективы остановить россиян, ведь там также есть перепады возвышенностей, которые можно использовать для сдерживания оккупантов,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, если в Донецкую область отправить достаточное количество внутренних войск, то можно будет удержать Восточное направление, в частности юго-восточную часть Покровска.