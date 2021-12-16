Россия в оккупированном Крыму сама себе дала право на террор

Нариману Джелялу предъявили окончательное обвинение. Вместе с братьями Асаном и Азизом Ахтемовыми российские власти обвиняют его в участии в диверсии — подрыве газопровода у села Перевальное.

Также Джелялу и братьям Ахтемовым оккупанты вменяют контрабанду взрывного устройства, оборот взрывчатых веществ, причинение ущерба в размере 105 тысяч рублей и подрыв обороноспособности России из-за отключения газа в воинскую часть Береговой охраны Черноморского флота №12676.

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До нового года обвинительное уйдет в прокуратуру, в конце января-начале февраля, скорее всего, начнется судебный процесс.

Неустановленные лица

Но есть еще одно дело по "диверсии в Перевальном", которое вывели в отдельное производство из основного — о причастности "неустановленных лиц".

Теоретически, можно предположить, что в число этих лиц входят те, кого ФСБ назвала организаторами "диверсии": Риза Ягьяев-Велиулаев (ФСБ называет его агентом ГУР), Максим Мартынюк (его называет сотрудником украинской разведки) и Виктор Зеленский (руководитель оперативной службы ГУР "Таврия").

Санкционирована операция, утверждает ФСБ, была начальником ГУР Кириллом Будановым. Но это, конечно, только предположения.

Еще ФСБ утверждает, что они — участники операции летом 2016 года ("дело Евгения Панова и Андрея Захтея"), когда украинская диверсионная группа прошла в Крым, а потом под обстрелом сумела выйти, оставив после себя двух убитых — российского десантника Семена Сычева и подполковника ФСБ Романа Каменева.

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Но в материалах "дела Панова – Захтея" никто из "разведчиков" и агентов не упоминается, в суде их имена не звучали.

Право не террор

С другой стороны, формулировка "неустановленные следствием лица" позволяет ФСБ обыскивать, допрашивать, возить в наручниках и с завязанными глазами — по сути, любого. Логики в этом никакой не прослеживается.

Может, твое имя в телефонной книжке у кого-то не того забито, может, ты в одном кафе посидел рядом с кем-то незнакомым, а за ним следили. Но таких случаев уже было несколько и чем они могут закончиться — не понятно.

Например, вот так целый день искали Куртумера Чалгозова, которого увезли после обыска. Он вернулся к вечеру. Сколько не вернулось — мы не знаем.

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