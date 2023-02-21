Россия – опасность для всего мира: Украина о временном прекращении участия агрессора в ДСНВ
Источник:МИД Украины
Президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия "останавливает" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Таким образом, Россия продолжает угрожать миру возможностью применения ядерного оружия.
На это мгновенно отреагировали в Украине. МИД призвал принять срочные меры и остановить "ядерный шантаж" России.
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Россия устраивает очередные провокации
Россия продолжает свой "ядерный шантаж", направленный на то, чтоб запугать международное сообщество. Решение России по приостановлению участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным жестом Кремля, считают в МИД.
Риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира,
– констатировали в украинском МИД.
Поэтому Украина снова призвала мир дать решительный ответ на поведение России. В Министерстве иностранных дел просят немедленно принять меры по противодействию российским манипуляциям ядерным оружием.
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В Белом доме назвали решение России "глубоко досадным и безответственным"
- После того как Путин сообщил о выходе из ГСНВ во время своего выступления 21 февраля, в Вашингтоне моментально прокомментировали это.
- В частности, Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение совершенно безответственным. Он подчеркнул, что ему очень досадно слышать об этом от российского руководства.
- Также Блинкен отметил: несмотря на то, что "происходит в мире", США готовы говорить о возобновлении соглашения по ядерному оружию. Напоследок госсекретарь добавил, что Штаты будут внимательно наблюдать за тем, "что на самом деле делает Россия".