Россия – опасность для всего мира: Украина о временном прекращении участия агрессора в ДСНВ

Президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия "останавливает" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Таким образом, Россия продолжает угрожать миру возможностью применения ядерного оружия.

На это мгновенно отреагировали в Украине. МИД призвал принять срочные меры и остановить "ядерный шантаж" России.

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Россия устраивает очередные провокации

Россия продолжает свой "ядерный шантаж", направленный на то, чтоб запугать международное сообщество. Решение России по приостановлению участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным жестом Кремля, считают в МИД.

Риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира,

– констатировали в украинском МИД.

Поэтому Украина снова призвала мир дать решительный ответ на поведение России. В Министерстве иностранных дел просят немедленно принять меры по противодействию российским манипуляциям ядерным оружием.

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