Россия опробовала крылатую ракету "Циркон" вблизи Финляндии и Швеции

Россия, которая лязгала своим оружием у границ Украины и начала полномасштабное нападение, теперь кичится ракетами вблизи Швеции и Финляндии. Россия опробовала ракету "Циркон" на фоне официальной заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

Россияне заявили, что ракета поразила морскую цель в 1000 километрах

Министерство обороны России сообщило, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой "Циркон" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции.

Кстати , Россия войной в Украине толкнула Финляндию и Швецию в НАТО.

Сообщается, что российский фрегат из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по мишени в Белом море.

В России заявляют, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 километрах. Также россияне подчеркнули, что ракетная стрельба производилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".



Фрегат России попал в мишень в Белом море из акватории Баренцева моря / Скриншот

Границы НАТО приблизились к России

Правительства Швеции и Финляндии 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО . Скандинавские страны отказались от политики военного нейтралитета на фоне российской агрессии против Украины.

По прогнозам экспертов, Швеция и Финляндия уже летом 2022 могут стать членами Альянса даже без так называемого ПДЧ (план действий по членству в НАТО).

В настоящее время их продвижение в НАТО активно блокирует Турция , которая называет Швецию и Финляндию "террористическими гнездами". Также против вступления Швеции и Финляндии выступал президент Хорватии Зоран Миланович. Но эту позицию не разделяет хорватский премьер-министр Андрей Пленкович .

Для России вероятное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет означать большое поражение, поскольку границы Североатлантического союза значительно увеличатся. Более того, Россия фактически потеряет контроль над Балтийским морем. НАТО сможет разместить свои войска на шведском острове Готланд.

В России ожидаемо начала истерика из-за расширения Альянса и там даже угрожали шведам и финнам. Недавно российский министр обереги Сергей Шойгу заявил, что Россия до конца года планирует сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у своих границ.

Вас это может заинтересовать – Путин изменил мнение о вступлении Финляндии в НАТО: смотрите видео