Перебрасывают системы ПВО на оккупированные территории, – ГУР о проблемах россиян в Крыму

После нескольких успешных ударов ВСУ по аннексированному Крыму российские захватчики решили перебросить свои комплексы ПВО и ПРО на украинский полуостров. В то же время такие действия не слишком помогут врагу в сезон цветения "хлопка".

Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он подчеркнул, что россияне вынуждены перевозить эти комплексы из дальних регионов их страны, передает 24 Канал.

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Россияне перебрасывают свои комплексы ПВО в Крым

Юсов отметил, что действия врага на всех временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, не секрет для украинской разведки. В частности, всю информацию наши разведки получают через несколько каналов.

"Наличие большого количества источников, как на временно оккупированных территориях, так и с применением всех современных средств, которые у нас есть в современном мире, дают нам вполне полную картину о вражеских действиях", – подчеркнул он.

Представитель ГУР МО также сказал, что в последнее время Крым для оккупантов становится наиболее проблемным и уязвимым участком. По его словам, последние удары по аннексированному полуострову стали "настоящим адом" для захватчиков.

Они понимают, что дальше ситуация лучше становиться не будет. Впрочем, несмотря на постоянные отчеты наверх, что что-то углубили, усилили, улучшили или увеличили, мы видим, что "хлопок" для оккупантов только продолжает цвести,

– сказал Юсов.

Однако он отметил, что для российских военных очень трудно исправить накапливавшиеся у них месяцами системные ошибки с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, Юсов также подчеркнул, что взрывы в самой России говорят, что у врага не хватает прикрыть от воздушных целей свою территорию.

"Они вынуждены перебрасывать системы ПВО с других направлений. В частности, с Дальневосточного", – сказал он.

Напоследок представитель ГУР МО рассказал, что такие действия являются поводом для врага задуматься, что важнее для них: защищать свою территорию, или тратить все ресурсы на захватническую войну против украинцев.

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