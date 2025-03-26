В России осудили 23 украинских военнопленных бригады "Азов"
- В России приговорили 23 украинских военнопленных бригады "Азов" к 13 – 23 годам колонии строгого режима за "насильственный захват власти" и "организацию деятельности террористической организации".
- Обвинения основывались на службе в "Азове" и "негативном отношении к русскоязычному населению", 11 фигурантам инкриминировали "прохождение обучения для террористической деятельности".
- Суд вынес заочные приговоры 11 фигурантам, которые вернулись в Украину в рамках обмена пленными, несколько фигурантов сообщили о пытках и плохих условиях содержания в российском СИЗО.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных бригады "Азов". Украинским защитникам назначили от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Всех их признали виновными в "насильственном захвате власти" и "организации деятельности террористической организации".
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Что известно о решении российского суда
Согласно обнародованной информации, обвинения против пленных украинцев основывались на том, что все они в разное время служили в "Азове" и выражали "негативное отношение к русскоязычному населению", а также придерживались "проукраинских радикальных взглядов".
В то же время 11 фигурантам дела инкриминировали "прохождение обучения для террористической деятельности". Сначала в деле фигурировали 24 человека. Впрочем, в июле 2024 года в российском СИЗО умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов". К 22 годам колонии строгого режима приговорили:
- Ярослава Ждамарова,
- Александра Мероченца,
- Никиту Тимонина,
- Александра Мухина,
- Олега Тишкула,
- Артура Грецкого.
Александра Ирха и Артема Гребешкова приговорили к 20 годам заключения. Олегу Межгородскому присудили 17 лет лишения свободы. Кроме того, к 13 годам колонии строгого режима приговорен Олег Жарков. Также 19 и 23 года лишения свободы назначили Анатолию Грицику и Алексею Смыкову.
В то же время суд вынес заочные приговоры одиннадцати фигурантам дела, которые вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Двух военнослужащих, Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского, которые вернулись в Украину по обмену еще до начала суда, заочно приговорили к 23 годам колонии строгого режима.
Елена Бондарчук, Лилия Паврианидис, Елена Аврамова, Ирина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текин, Нина Бондаренко заочно получили 13 лет исправительной колонии общего режима, а Лилии Руденко и Наталье Гольфинер назначили 14 лет исправительной колонии.
Заметим, что по данным росСМИ, несколько фигурантов сообщили о пытках и плохих условиях содержания в российском СИЗО. Другие подсудимые отказались признавать суд и общаться с ним.