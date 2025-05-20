Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом предположил, почему россияне не смогли запустить ракету "Ярс" и вообще имеют большие проблемы со своими ракетами. Ранее Россия также дважды подряд не могла осуществить старт "Ярса".

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Россияне не решили эту проблему

Свитан отметил, что нет подтвержденной информации, что россияне действительно намеревались провести запуск ракеты "Ярс". Однако Путину было бы, в принципе, необходимо сделать это.

"Ярс", по его словам, неплохая ракета, из линейки ракет, которая была разработана еще во времена Советского Союза, начиная с "Тополя". Это твердотопливная трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой.

Она имеет хорошую инерционную систему наведения, которая выводила боеголовку на дальность более 10 тысяч километров с круговым вероятным отклонением в 200 метров. Для килотонн ядерного взрыва, по мнению военного эксперта, это абсолютно не расстояние.

На базе этой ракеты был создан РС-24 "Ярс". Он имеет другую улучшенную систему наведения. Боеголовка у него разделяется на 3 – 4 управляемые самонаводящиеся части.

На основе ракеты "Ярс" россияне попытались разработать ракету РС-26 "Рубеж". Путин назвал ее "Орешник". У нее была убрана одна разгонная ступень, также ракету уменьшили и в два раза стала меньше дальность ее полета,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Также боеголовка состояла из 36 раздельных, неуправляемых, практически не самонаводящихся прутьев.

Потом в России решили построить ракету РС-28 "Сармат", которая у них не пошла. Состоялось семь ее пусков и шесть ракет взорвались. Была разрушена шахта, откуда она запускалась. Одна ракета вообще куда-то улетела, до сих пор не могут найти,

– объяснил он.

С "Орешником", по его словам, сложилась такая же ситуация. Сначала было несколько неудачных пусков. Затем состоялся удар по Днепру в ноябре 2024 года. А после этого также было пару попыток запустить эту ракету, но неудачных. Довести "Орешник" до ума у россиян, по его мнению, нет возможности.

Поэтому Путин мог бы попробовать запустить "Ярс" в ночь на 19 мая, чтобы попытаться потрясти хоть чем-то. Ему было нужно, предположительно, напугать Дональда Трампа накануне их телефонного разговора. Но не получилось,

– подчеркнул Роман Свитан.

Пуск "Ярса" мог быть неудачным по разным причинам, в частности, по его мнению, по технологической. Именно из-за нее также не стартовали "Орешник" и "Сармат".

Он добавил, что россияне имеют проблемы с ракетными двигателями. После распада Советского Союза были нарушены технологические цепочки и возникли другие проблемы, связанные с межконтинетальными баллистическими ракетами, которые преимущественно строились на "Южном машиностроительном заводе" в Днепре. Они не смогли решить эти проблемы и вряд ли смогут это сделать в будущем.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что украинская ПВО способна перехватить межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс", если враг ее попытается запустить.

Россияне не осуществили старт "Ярса" 19 мая, однако по мнению Коваленко, нельзя исключать, что они не попытаются это сделать в будущем.

Он пояснил, что ракета "Ярс" делится на несколько блоков, но ЗРК Patriot "как минимум имеет процент шанса перехватить ее на определенном этапе".