Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, чому росіяни не змогли запустити ракету "Ярс" та взагалі мають великі проблеми зі своїми ракетами. Раніше Росія також двічі поспіль не могла здійснити старт "Ярсу".

До теми Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", – ГУР

Росіяни не розв'язали цю проблему

Світан зауважив, що немає підтвердженої інформації, що росіяни дійсно мали намір провести запуск ракети "Ярс". Проте Путіну було б, в принципі, потрібно зробити це.

"Ярс", за його словами, непогана ракета, з лінійки ракет, що була розроблена ще у часи Радянського Союзу, починаючи з "Тополя". Це твердопаливна триступенева міжконтинентальна балістична ракета з ядерною боєголовкою.

Вона має гарну інерційну систему наведення, яка виводила боєголовку на дальність понад 10 тисяч кілометрів з круговим імовірним відхиленням у 200 метрів. Для кілотонн ядерного вибуху, на думку військового експерта, це абсолютно не відстань.

На базі цієї ракети був створений РС-24 "Ярс". Він має іншу покращену систему наведення. Боєголовка у нього розділяється на 3 – 4 керовані самонавідні частини.

На основі ракети "Ярс" росіяни спробували розробити ракету РС-26 "Рубіж". Путін назвав її "Орешник". В неї була прибрана одна розгінна ступінь, також ракету зменшили і у два рази стала меншою дальність її польоту,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Також боєголовка складалась з 36 роздільних, некерованих, практично не самонавідних прутів.

Потім в Росії вирішили побудувати ракету РС-28 "Сармат", яка у них не пішла. Відбулось сім її пусків і шість ракет вибухнули. Була зруйнована шахта, звідки вона запускалась. Одна ракета взагалі кудись улетіла, досі не можуть знайти,

– пояснив він.

З "Орешником", за його словами, склалась така ж ситуація. Спочатку було кілька невдалих пусків. Потім відбувся удар по Дніпру в листопаді 2024 року. А після цього також було пару спроб запустити цю ракету, але невдалих. Довести "Орешник" до ладу у росіян, на його думку, немає можливості.

Тому Путін міг би спробувати запустити "Ярс" в ніч на 19 травня, щоб спробувати потрясти хоч чимось. Йому було потрібно, імовірно, налякати Дональда Трампа напередодні їхньої телефонної розмови. Але не вийшло,

– підкреслив Роман Світан.

Пуск "Ярса" міг бути невдалим з різних причин, зокрема, на його думку, з технологічної. Саме через неї також не стартували "Орешник" та "Сармат".

Він додав, що росіяни мають проблеми з ракетними двигунами. Після розпаду Радянського Союзу були порушені технологічні ланцюги та виникли інші проблеми, пов'язані з міжконтинетальними балістичними ракетами, які переважно будувалися на "Південному машинобудівному заводі" в Дніпрі. Вони не змогли розв'язати ці проблеми і навряд чи зможуть це зробити в майбутньому.

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що українська ППО здатна перехопити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс", якщо ворог її спробує запустити.

Росіяни не здійснили старт "Ярсу" 19 травня, проте на думку Коваленка, не можна виключати, що вони не спробують це зробити у майбутньому.

Він пояснив, що ракета "Ярс" ділиться на кілька блоків, але ЗРК Patriot "як мінімум має відсоток шансу перехопити її на певному етапі".