Аналітики звернули увагу, що окупанти планують запуск міжконтинентальної ракети не з космодрому "Плесецк", як зазвичай, а з району неподалік від населеного пункту Свободний, що у Свєрловській області, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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У загарбників не виходили пуски з "Ярса"

Космодром "Плесецьк" – по-справжньому нещасливе для російських експериментів місце. Він є свідком низки невдалих пусків розпіарених окупантами ракет та їхніх катастрофічних наслідків ще з часів СРСР. Одним із нещодавніх інцидентів є запуск РС-28 "Сармат" наприкінці вересня у 2024 році. Тоді ракета рванула так, що на місці старту залишився лише кратер. Окупанти, ясна річ, намагалися приховати цю подію.

Бачив "Плесецьк" і безуспішні випробування балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", якою нині росіяни намагаються залякати українців і Захід.

Так, 1 листопада 2023 року окупанти випустили цю ракету по цілі на полігоні "Кура" на Камчатці, але вона збилася з курсу.

Під час навчань із завдання ядерних ударів, які пройшли у Росії 25 жовтня, задіяний РС-24 "Ярс" також не зміг виконати поставлену задачу через аналогічну причину.