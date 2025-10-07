В результате более двухсот человек получили реальные сроки заключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Что известно о предателях в России?
Согласно данным разведки, за первые шесть месяцев 2025 года российские суды вынесли 224 приговора по делам о государственной измене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами. Подавляющее большинство осужденных проходят именно по статье о государственной измене.
В разведке подсчитали, что в среднем российские суды ежедневно выносили почти два приговора. Госизмена в России дошла до рекордных показателей. Стоит заметить, что за весь 2023 год было осуждено 167 человек, а за первое полугодие 2024-го – только 143 человека.
С начала полномасштабной войны против Украины по этим статьям уже осуждены 774 человека. Сохраняется также высокий уровень секретности по этим делам: с 2023 года российские суды скрывают имена около 60 % фигурантов, обозначая дела меткой "информация скрыта". Тогда как данные с оккупированных территорий в общую статистику не включены.
Аналитики прогнозируют, что до конца 2025 года количество осужденных за госизмену и шпионаж превысит 500 человек, а по делам о терроризме – около 1500.
Разведка сообщает также об изменении настроений среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях.
Все больше из них теряют доверие к российским властям из-за массовых репрессий, закрытость судебных процессов и невыполнение обещанных гарантий безопасности. Рост количества приговоров за "госизмену" внутри самой России только усиливает страх и недоверие даже среди тех, кто ранее сотрудничал с оккупационными структурами,
– говорят в СВР.
Отношение россиян к войне в Украине: коротко о главном
По данным Института изучения войны, большинство россиян поддерживает продолжение войны против Украины. Однако в приграничных регионах поддержка значительно ниже из-за непосредственных последствий боевых действий, такие как удары дронов и мародерство армейцев.
Двойная риторика российского диктатора Владимира Путина вводит в заблуждение часть общества и создает разрыв между общей поддержкой войны и оппозицией в приграничных регионах, которые непосредственно сталкиваются с ее последствиями.
Зато опрос, проведенный в феврале, свидетельствует, что 67% россиян поддерживали войну в Украине, а 65% считали, что война "идет хорошо" для России. Тогда в ISW прогнозировали, что успешные украинские контратаки могут изменить отношение российской общественности к войне.