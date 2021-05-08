Россия на протяжении многих лет последовательно исправляет неудобные для себя факты о Второй мировой войне. Также российские власти продолжают осуждать соседние страны, отвергающие советские исторические клише.

Журналист Павел Казарин в видеоблоге "Грани правды" рассказал, что Россия до сих пор присваивает чужие победы. Как он заметил, Кремль также объявляет свои преступления делом рук врага.

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По словам журналиста, в государстве замалчивают историю первых 2 лет Второй мировой войны. Казарин считает, что российские власти сделали это историческое событие источником легитимности и превратили его в ресурс для самооправдания.

Москва продолжает осуждать соседей, которые отвергают советские исторические клише,

– заявил журналист.

Обратите внимание! В Украине более 40% граждан выступили за запрет георгиевской ленты. В то же время против такого шага лишь 29% опрошенных.

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Казарин также добавил, что в российском государстве до сих пор размышляют о праве Украины объявлять воинов Украинской повстанческой армии ветеранами. Там также считают предательством отказ от концепции "Великой Отечественной" в пользу Второй мировой войны.

Полный выпуск видеоблога "Грани правды" за 8 мая 2021: смотрите видео