Росія впродовж багатьох років послідовно виправляє незручні для себе факти про Другу світову війну. Також російська влада продовжує засуджувати сусідні країни, які відкидають радянські історичні кліше.

Журналіст Павло Казарін у відеоблозі "Грані правди" розповів, що Росія ще й досі привласнює чужі перемоги. Як він зауважив, Кремль також оголошує свої злочини справою рук ворога.

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За словами журналіста, в державі замовчують історію перших 2 років Другої світової війни. Казарін вважає, що російська влада зробила цю історичну подію джерелом легітимності та перетворила її в ресурс для самовиправдання.

Москва продовжує засуджувати сусідів, які відкидають радянські історичні кліше,

– заявив журналіст.

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Казарін також додав, що у російській державі ще й досі розмірковують про право України оголошувати воїнів Української повстанської армії ветеранами. Там також вважають зрадою відмову від концепції "Великої вітчизняної" на користь Другої світової війни.

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