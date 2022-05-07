Также Москва заявила, что якобы Россия "освободила" Мариуполь. Соответствующую информацию о фейках Кремля 6 мая собрали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"Потеря государственности" и "освобожденный" Мариуполь: новые фейки Кремля

Россия дважды 6 мая прибегла к манипуляциям. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины выяснили:

  • Кремль хочет усугубить отношения Украины и Польши. Именно поэтому Медведев отреагировал на слова польского президента относительно того, что "между Польшей и Украиной не должно быть границы", что якобы это "свидетельствует" "только об одном – потери Украиной государственности";
  • российские пропагандисты заявили, что якобы "войска россии освободили Мариуполь и теперь там налаживается "мирная" жизнь, а местные жители "ждут", когда "боевики" "Азова" сдадутся, чтобы в городе восстановился покой".

Также в Кремле пытаются деморализовать украинских военных . Так циничные пропагандистские лжецы России сказали, что якобы "военачальники ВСУ заставляют своих солдат идти в бой против российских танков, вооружив их только автоматами и надев бракованные бронежилеты".

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Кратко о последних лживых заявлениях России и Беларуси

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